Политик не жалеет о своих словах.

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России". Новое заявление политик сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". Он прокомментировал свои слова об использовании оружия в случае атаки на его дом "парашютистов" с национальными флагами соседнего государства. Ранее о готовности применения пистолета спикер говорил журналисту Дмитрию Гордону. Кравчук заметил, что не жалеет о своем высказывании, так как "не один он это сказал".

Думаю, может быть, так сказали миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин...немного преувеличил, поскольку возраст уже не стрелковый. Леонид Кравчук, первый президент Украины

В качестве примера политик привел Швейцарию. Он указал на то, что в данной стране у каждой семьи есть оружие, которое они используют в случае опасности для себя, страны, земли или народа. Кравчук призвал выдворить врагов Киева за пределы государства, чтобы "их духом тут не пахло".

Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

Фото: YouTube/Украина 24