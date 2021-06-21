Кравчук дал прогноз о присоединении США к "нормандскому формату"

Он уверен, что США привнесут в переговоры больше дипломатии.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату" стало бы полезным для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".

По его словам, власти страны в настоящее время ведут консультации об участии США в переговорах по данному вопросу, однако это происходит без информирования общественности. Кравчук уверен, что Соединенные Штаты привнесут в "нормандский формат" больше дипломатии и конструктивности, чего нет у Германии и Франции в отношении РФ.

А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать. Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Ранее бывший заместитель секретаря Совбеза и обороны Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал власти страны сформировать войска для обороны на случай нападения со стороны Белоруссии. По его словам, эти войска следует создать из военнослужащих, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины.

Видео: YouTube / Телеканал ДОМ