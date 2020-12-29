До этого приложение консерваторов пропало из магазина приложений Google.

Корпорация Apple удаляет из App Store соцсеть Parler. Подробности ответа корпорации со ссылкой на представителя компании представил телеканал CNBC.

В Apple всегда поддерживали различные точки зрения, сообщили в компании. Однако, по заявлению компании, в App Store "нет места угрозам применения насилия". Техногигант заявил, что после ультиматума со стороны приложения не приняли адекватных мер для распространения угроз, из-за чего приложение было заблокировано до решения проблем.

До этого приложение заблокировали на платформе Google Play. Компания рассказала, что в Parler появились призывы к насилию. Приложение пообещали вернуть в случае изменения правил модерации.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем.

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Видео: Sky News Australia / YouTube