Корабль "Полтава" пришвартуется на Английской набережной 2 июля

Побывать на корабле можно будет с 3 по 16 июля.

Линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга "Полтава" пришвартуется на Английской набережной уже в этот вторник, 2 июля, сообщили на официальном сайте парусника. Из Кронштадта судно доставят два военных буксира.

Предполагается, что "Полтава" покинет Кронштадт в восемь утра. До центра Петербурга корабль будет добираться примерно пять часов.

Петербуржцы и гости города смогут впервые увидеть "Полтаву" максимально близко к тому месту, где она впервые вышла на воду. С 3 по 16 июля корабль будет с 10:00 до 20:00 принимать посетителей на Английской набережной. На паруснике будут работать 10 экскурсоводов.

16 или 17 июля "Полтава" перешвартуется напротив Эрмитажа, где будет ждать 28 июля, чтобы встать в кильватерную колонну во время парада на День ВМФ.

Напомним, "Полтава" была построена на Адмиралтейских верфях и спущена на воду в июне 1712 года. Петр I принимал личное участие в проектировании и строительстве корабля. Парусник воссоздали в 2013 году на верфи исторического судостроения "Полтава", основанной Яхт-клубом Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали, что линейный парусник "Полтава" возглавит строй военно-морского парада.

Фото: poltava1712.ru