  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЗакСе Петербурга приняли закон, контролирующий гидов-переводчиков
Сегодня, 15:58
134
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В ЗакСе Петербурга приняли закон, контролирующий гидов-переводчиков

0 0

Теперь у проводящих экскурсии смогут проверить наличие действующей аттестации и идентификационной карточки.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли закон, подразумевающий организацию регионального контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Теперь у проводящих экскурсии смогут проверить наличие действующей аттестации и идентификационной карточки. Нововведения будут касаться юрлиц и ИП, а также самозанятых.

Напомним, что документ был предложен к рассмотрению из-за претензий слушателей экскурсий к некачественной и недостоверной информации, которую они слышали от некоторых петербургских экскурсоводов.

Ранее мы сообщили о том, что ко Дню Победы в Петербурге ветераны получат по 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: гиды переводчики, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Панов Михаил
Сегодня 17:32

Pаспpодaжа таможенного конфиската со скидкой 50% - Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии