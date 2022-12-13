В ЗакСе Петербурга приняли закон, контролирующий гидов-переводчиков

Депутаты петербургского ЗакСа приняли закон, подразумевающий организацию регионального контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Теперь у проводящих экскурсии смогут проверить наличие действующей аттестации и идентификационной карточки. Нововведения будут касаться юрлиц и ИП, а также самозанятых.
Напомним, что документ был предложен к рассмотрению из-за претензий слушателей экскурсий к некачественной и недостоверной информации, которую они слышали от некоторых петербургских экскурсоводов.
Ранее мы сообщили о том, что ко Дню Победы в Петербурге ветераны получат по 10 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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