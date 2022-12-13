В ЗакСе Петербурга приняли закон, контролирующий гидов-переводчиков

Теперь у проводящих экскурсии смогут проверить наличие действующей аттестации и идентификационной карточки.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли закон, подразумевающий организацию регионального контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Теперь у проводящих экскурсии смогут проверить наличие действующей аттестации и идентификационной карточки. Нововведения будут касаться юрлиц и ИП, а также самозанятых.

Напомним, что документ был предложен к рассмотрению из-за претензий слушателей экскурсий к некачественной и недостоверной информации, которую они слышали от некоторых петербургских экскурсоводов.

Ранее мы сообщили о том, что ко Дню Победы в Петербурге ветераны получат по 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV