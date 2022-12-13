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Ко Дню Победы в Петербурге ветераны получат по 10 тысяч рублей
Сегодня, 16:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ко Дню Победы в Петербурге ветераны получат по 10 тысяч рублей

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Вдовы погибших и умерших защитников Отечества, а также дети войны получат по 5 тысяч рублей. 

В Петербурге ветеранам выплатят от 5 до 10 тысяч рублей в честь 78-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Инициативу поддержал Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа.

Более крупную сумму (10 тысяч рублей) получат ветераны войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Вдовы погибших и умерших защитников Отечества, а также дети войны получат по 5 тысяч рублей. 

Как отметили "Невские Новости", всего материальную помощь получат более 247 тысяч жителей Северной столицы, на эти цели выделят более 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: ветераны, выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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