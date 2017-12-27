Конкурс на расширение КАД снова отменили

Упрдор «Северо-Запад» отменил конкурс на реконструкцию и строительство КАД

Информация о том, что Упрдор «Северо-Запад» вновь отменил конкурс на реконструкцию КАД и строительство дороги от станции Горская до Приозерского шоссе, появилась на сайте госзакупок. Известно, что уже ранее общественные активисты жаловались на условия закупки.

Информация об отмене появилась 11 декабря. Сообщается, что это решение принял сам заказчик. Аукцион стартовал в последних числах 2017 года. Но антимонопольщики не успели рассмотреть закупку, так как из-за жалоб одного из активистов Общероссийского народного фронта её отменили.

Ранее планировалось, что победитель будет объявлен 22 января. Максимальная цена составит 6,2 млрд рублей. 914 млн должны были потратить в 2018 году, а 2,4 млрд в 2019. Также выполнить работы по расширению КАД с 4 до 6 полос надо было до ноября 2020 года.

Фото: Piter.TV