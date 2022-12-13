Петербургские коммунальщики вернулись к зимнему режиму уборки улиц из-за снегопада

При установлении стабильной плюсовой температуры в городе начали мыть улицы от пыли и грязи, однако эти работы продлились недолго.

В связи с выпавшим в понедельник, 27 марта, снегом в Петербурге, работы борьбе с грязью и пылью снова заменили на зимнюю уборку. По данным пресс-службы Комитета по благоустройству, мытьё улиц стартовало при установлении в городе стабильной плюсовой температуры, однако это длилось недолго.

В данный момент дорожники заняты распределением противогололёдных материалов и прочими работами.

Это только кажется, что весь снег уже растаял, – на самом деле в некоторых районах его было столько, что до сих пор идёт вывоз остатков. За неделю отправлено на утилизацию почти 30 тысяч кубометров. подчеркнули в комблаге

Месячник по благоустройству в Северной столице стартует уже на этой неделе. А пока на улицы города вышли 1137 работников ручного труда и 661 единица техники. Ещё 234 спецмашины, а также 860, работают в садах, парках и скверах.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти неделя начнется с мокрого снега и дождя.

Фото: Piter.TV