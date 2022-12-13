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В Петербург 27 марта вернётся зимняя погода
Сегодня, 8:03
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В Петербург 27 марта вернётся зимняя погода

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На улице снег и мокрый снег, 0..+2 градуса.

В понедельник, 27 марта, Северная столица окажется под влиянием холодной части циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидается небольшой снег и мокрый снег, переходящие в дожди, ночью гололедица и заморозки, днем +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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