Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида. Об этом говорится в распространенном заявлении американских республиканцев. Документ опубликован на официальном сайте комитета по иностранным делам. Резолюция призывает Москву выпустить на свободу Тревора Рида, обвиняемого в нападении на полицейских.
Совершенно очевидно, что эти обвинения были политически мотивированными, а весь процесс - показным. Мы не можем смириться с тем, что американские граждане стали пешками в политической игре.
Майкл Маккол, старший республиканец комитета от Техаса
В заявлении отмечается, что резолюцию по освобождению Тревора Рида поддержали 25 человек.
США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.
Фото: Pixabay.com
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