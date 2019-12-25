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Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида
Сегодня, 7:46
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lesjasap

Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида

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Резолюция подписана 25 конгрессменами.

Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида. Об этом говорится в распространенном заявлении американских республиканцев. Документ опубликован на официальном сайте комитета по иностранным делам. Резолюция призывает Москву выпустить на свободу Тревора Рида, обвиняемого в нападении на полицейских.

Совершенно очевидно, что эти обвинения были политически мотивированными, а весь процесс - показным. Мы не можем смириться с тем, что американские граждане стали пешками в политической игре.

Майкл Маккол, старший республиканец комитета от Техаса

В заявлении отмечается, что резолюцию по освобождению Тревора Рида поддержали 25 человек.

США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.

Фото: Pixabay.com

Теги: конгресс, палала представителей, тревор рид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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