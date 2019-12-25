Резолюция подписана 25 конгрессменами.

Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида. Об этом говорится в распространенном заявлении американских республиканцев. Документ опубликован на официальном сайте комитета по иностранным делам. Резолюция призывает Москву выпустить на свободу Тревора Рида, обвиняемого в нападении на полицейских.

Совершенно очевидно, что эти обвинения были политически мотивированными, а весь процесс - показным. Мы не можем смириться с тем, что американские граждане стали пешками в политической игре. Майкл Маккол, старший республиканец комитета от Техаса

В заявлении отмечается, что резолюцию по освобождению Тревора Рида поддержали 25 человек.

США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.

Фото: Pixabay.com