Командиром американского атомного авианосца впервые станет женщина. Ранее капитан Военно-морского флота Эми Бауэрншмидт являлась пилотом-вертолетчиком и командовала десантным кораблем. Известно, что офицеру передадут под контроль CVN-72 "Авраам Линкольн". Это произойдет летом 2021 года, когда американка завершит курс подготовки командиров.
Напомним, что Эми Бауэрншмидт закончила военно-морскую академию в Аннаполисе в 1994 году. Затем она прошла программу летной подготовки. Ее карьера начиналась в вертолетных эскадрильях. Она принимала участие в операциях в Персидском заливе. Общий налет офицера составляет более 3000 часов.
В списке занимаемых Бауэрншмидт должностей значится пилот-инструктор, заместитель начальника по летной работе, адъютант командующего ударной группой авианосца, старший помощник командира"Авраама Линкольна", а после - командир десантного корабля-дока "Сан-Диего".
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Фото: Pixabay.com
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