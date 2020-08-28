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Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном

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Американский президент заявил, что сделал для страны больше, чем любой другой президент.

Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном. Такое заявление политик сделал для афроамериканцев на программной речи во время съезда республиканцев. По словам лидера страны, он сделал для чернокожего населения "больше, чем любой президент, начиная с Линкольна".

Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше

Дональд Трамп, президент США

Напомним, что Авраам Линкольн был президентом США  с 1861 по 1865 года. В это время в Америке велась гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн стал первым президентом-республиканцем. Он считается одним из величайших глав в истории государства.

Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии.

Видео: YT / Fox News

Теги: авраам линкольн, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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