Американский президент заявил, что сделал для страны больше, чем любой другой президент.

Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном. Такое заявление политик сделал для афроамериканцев на программной речи во время съезда республиканцев. По словам лидера страны, он сделал для чернокожего населения "больше, чем любой президент, начиная с Линкольна".

Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше Дональд Трамп, президент США

Напомним, что Авраам Линкольн был президентом США с 1861 по 1865 года. В это время в Америке велась гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн стал первым президентом-республиканцем. Он считается одним из величайших глав в истории государства.

Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии.

Видео: YT / Fox News