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Команда Навального объяснила происхождение "бутылочки с "Новичком"
Сегодня, 10:47
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matveyvn

Команда Навального объяснила происхождение "бутылочки с "Новичком"

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Сотрудники ФБК поднялись в номер с адвокатом после того как Навальному стало плохо.

Команда политика Алексея Навального объяснила происхождение "бутылочки с "Новичком". По их словам, она находилась в номере гостиницы в Томске, где жил оппозиционер. Об этом сообщается в Instagram"е политика.

Сотрудники ФБК поднялись в номер с адвокатом после того как Навальному стало плохо в самолёте на порту самолёта, который летел из Томска в Москву.

Они начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли.

цитата из поста

Там были и бутылки с водой. В команде Навального заявили, что теперь стало ясно — Навального отравили "Новичком" ещё до того, как он поехал в аэропорт.

Свои доводы соратники объясняют тем, что три европейских лаборатории заявили, что политика отравили именно "Новичком".

Ранее в ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального.

Теги: новичок, отравление навального, фбк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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