Китайский эксперт назвал отказ РФ от доллара насмешкой над США

По его словам, статус российской валюты как законного платежного средства в настоящее время стабилен.

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь заявил, что возможное решение РФ отказаться от американской национальной валюты будет своеобразным протестом, насмешкой и презрением в адрес Соединенных Штатов. Об этом он сказал в статье для газеты Хуаньцю шибао, пишет "РИА Новости".

По мнению эксперта, отказ от доллара не окажет существенного влияния на РФ, потому что статус российской валюты как законного платежного средства в настоящее время стабилен. Также он отметил, объемы прямой торговли России с США незначительны: на порядок меньше, чем с КНР и ЕС.

Чэнь Ицзюнь подчеркнул, если дедолларизация и пагубна, то только для Соединенных Штатов, что ставит государство в неловкое положение перед их союзниками и является унижением.

Ранее россиянам дали советы по продаже валюты. Речь идет о долларах и евро.

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