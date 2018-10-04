Кирилл Серебренников снимет фильм про доктора Менгеле

О деталях амбициозной кинопостановки рассказало издание Variety.

Российский театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников готовится к постановке новой картины, которая получила зарубежную поддержку. По данным портала Variety, предложенным проектом стала экранизация французской книги-бестселлера под названием "Исчезновение Йозефа Менгеле", повествующей о том, куда пропал нацистский доктор после Второй мировой войны, скрываясь от правосудия в Латинской Америке после бесчеловечных опытов над узниками концлагерей.

Производством фильма займется киностудия CG Cinеma во главе с Шарлем Жилибером ("Осиная сеть" / "Афера в Майами"), также в число продюсеров проекта вошел Илья Стюарт из Hype Film. Студия также занята в создании фильма Серебренникова "Петровы в гриппе".

Ранее мы сообщали о том, что в другом фильме Кирилла Серебренникова снялся музыкант Иван Дорн. Этим фильмом стала экранизация романа "Петровы в гриппе".