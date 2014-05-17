Игрок "Миннесоты" сравнил текущий сезон НХЛ со своим дебютным.

Российский спортсмен Кирилл Капризов считает, что мог лучше выступить в Кубке Стэнли. В рамках пресс-конференции, проведенной "Лигой ставок", 25-летний представитель Национальной хоккейной лиги из "Миннесоты" заметил, что сезон получился более удачным, чем его дебютный.

Он точно лучше, чем мой первый в НХЛ, когда из-за пандемии пришлось играть не со всеми командами. Сейчас было интереснее. Конечно, приятно набрать больше ста очков.Всегда можно лучше, нужно расти и становиться лучше. Кирилл Капризов, игрок НХЛ

По словам нападающего, из-за проигрыша в первом раунде плей-офф у него остался неприятный осадок. Из-за поражения "Сент-Луису" Капризов не считает сезон НХЛ и плей-офф выдающимся или великим для себя или для профессиональной карьеры. Спортсмен подчеркнул, что дебютировал в 23 года, хотя часто в турнире суперзвездами, которые поражают зрителей и тренеров становятся юноши 18-19 лет. По мнению форварда, он не является суперзвездой и не чувствует себя таковым. При этом он доволен тем, что смог побить некоторые рекорды клуба, за который выступает.

"Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинала Кубка Стэнли.

Фото и видео: YouTube / Lysenkov TV