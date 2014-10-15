Кипр запросил международную помощь из-за лесного пожара

На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров.

Власти Кипра запросили помощь у иностранных государств из-за критической ситуации, вызванной лесным пожаром в районе Лимассола. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.

Согласно имеющимся данным СМИ, власти Греции направили два пожарных самолета в область пожара. Кроме того, помочь в тушении огня согласился Израиль. В настоящее время площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. В его ликвидации задействованы около 70 единиц спецтехники и десять цистерн.

Сообщается, что правоохранительными органами арестован мужчина, который подозревается в поджоге. По предварительным данным, он поджигал на своем участке траву и не уследил за распространением огня.

Согласно имеющейся информации, в результате пожара погибли четыре человека. Он стал самым крупным за всю историю республики.

Ранее мы сообщали, что в Якутии собираются вызвать искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром.

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