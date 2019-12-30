Зато он обратился к гражданам с докладом.

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации. Обычно послание публикуется в официальной газете "Нодон Синмун". На этот раз местное телевидение показало превью речи политика в 8:45 утра, а в 9 часов начало прямую трансляцию.

Ким Чен Ын находился в кремле в кабинете с портретами родственников. Он сменил привычный френч на европейский костюм с галстуком. Глава Северной Кореи обратился с докладом по итогам четырех дней планерного заседания. Ранее оно состоялось в центральном комитете Трудовой партии КНДР.

Руководитель государства заявил, что не собирается в одностороннем порядке соблюдать запрет на ядерные испытания. Если западные коллеги этого хотят, тогда США придется принять ответные меры. Страна продолжает заниматься разработкой стратегического оружия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

