Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка

Первая женщина по посту главы штата НЙ выступит в речью с жителям Нью-Йорка.

Кэти Хокул принесла присягу в качестве губернатора штата Нью-Йорк. Об этом рассказали журналисты американского издания The New York Times. Чиновница стала первой женщиной на данном посту. Ранее она находилась в должности вице-главы штата. Она сменила Эндрю Куомо, руководившего с 2010 года. Мужчина был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам.

Церемония присяги произошла сразу после полуночи 24 августа (по времени восточного побережья США). В это время истек срок передачи полномочий, установленный ранее самим Куомо. Торжественная процедура с участием общественности запланирована на 10 часов утра (в 17 часов по московскому времени). С речью к жителям штата Хокул выступит в 15 часов по местному времени (22 часа по мск).

Вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Куомо.

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