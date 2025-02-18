Керселян: алкомаркеты будут работать в Подмосковье до окончания лицензии

В Мособлдуме рассказали о нововведении региона.

На территории Московской области власти вводят новый закон, который запрещает любые торговые точки со спиртными напитками, расположенные в многоквартирных домах. Однако некоторые магазины продолжат реализацию товара. В интервью для журналистов телеканала "360.ru" председатель комитета Московской областной Думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян уточнил, что некоторые алкомаркеты останутся до того момента, пока у них не закончится действие лицензии. В первую очередь закроются те магазины и заведения, которые торгуют слабоалкогольными напитками.

Магазины, у которых нет лицензии, а мы знаем, что это магазины, торгуют пивом, слабым алкоголем, 1 сентября, когда вступает в силу этот закон, прекращают свою работу. И таких магазинов порядка 1400. Сергей Керселян, местный депутат

Парламентарий добавил, что магазины, которые имеют лицензии на продажу алкоголя, до окончания выданных им лицензий будут продолжать работать даже в том случае, если вход внутрь торговой точки осуществляется со стороны дворов. Это связано с тем фактом, что лицензия не имеет обратной силы, а предприниматели заплатили за нее деньги. Керселян заметил, что в Подмосковье зарегистрировано порядка 1,5 тысячи таких объектов.

Андрей Воробьев оценил запрет алкомаркетов во дворах Подмосковья.

Фото и видео: 360.ru