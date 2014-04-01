Казахстан значительно отстает по темпам вакцинации

Казахстан по темпам вакцинации от коронавируса значительно отстает от стран-лидеров. Об этом на оперативном совещании сообщил глава страны Касым-Жомарт Токаев. По словам политика, причина кроется в нехватке препаратов. Спикер объявил о кадровых перестановках в кабинете министров, если за апрель ситуация не изменится к лучшему.
По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тыс. человек (первым компонентом - 137 346 человек). Причина такого положения проста - нехватка вакцин.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Политик напомнил, что сейчас глава Минздрава является одной из ключевых фигур в кабмине, обладающих особыми полномочиями. Токаев заметил, что в конце апреля министра Алексея Цоя ждет президентское решение, которое "его разочарует", если темпы вакцинации не будут увеличены. Глава государства призвал не затягивать с прививочной кампанией, так как это не абстрактная проблема. Он уточнил, что речь идет о жизнях и здоровье граждан, упущенных доходах бизнеса, недополученных налогах в бюджете.
В Казахстане запустят совместное с РФ производство вакцин от COVID-19.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все