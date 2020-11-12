Картина "Еще по одной" Томаса Винтерберга вышла в прокат в РФ

Фильм будет представлять Данию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» кинопремии "Оскар".

В российский прокат с 12 ноября выходит картина режиссера Томаса Винтерберга ("Торжество", "Курск") "Еще по одной". Главную роль исполнил актер Мадс Миккельсен ("Охота", "Доктор Стрэндж"). Фильм будет представлять Данию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" кинопремии "Оскар".

Учитель истории, психолог, экономист и физрук решают проверить научную теорию о нехватки алкоголя в крови человека с рождения. Устоявшийся уклад жизни может поменять постоянные 0,5 промилле в крови, решили четверо друзей.

Режиссер Томас Винтерберг на премьере фильма рассказывал о персонах, которые вдохновили его на создание фильма. В их числе – Уинстон Черчилль, Петр Чайковский и Эрнест Хемингуэй. Они черпали в алкоголе смелость и вдохновение, считает режиссер.

В "Еще по одной" мы хотим показать свойство алкоголя раскрепощать людей. Наш фильм создан под влиянием идей норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле. Мы хотим отдать дань уважения алкоголю, но само собой разумеется, что мы также хотим избежать крайностей. И в основе нашего сценария лежит осознание того, что люди умирают от обильного возлияния или разрушают свою жизнь. Алкоголь порождает жизнь, но он же её и убивает – рассказал Томас Винтерберг.

Картина была признана лучшим фильмом на 64-м Фестивале Британского института кино. В смотре приняли участие 59 полнометражных картин. Кроме того, на фестивале показывали короткометражные ленты и работы в формате виртуальной реальности.

По нашей задумке, "Ещё по одной" — это гимн жизни. Это возвращение к иррациональной мудрости, которая отбрасывает здравый смысл с его опасениями и превозносит жажду всех радостей жизни — хотя нередко с необратимыми последствиями – добавил режиссер.

Ранее мы сообщали о других премьерах недели – фильмах "Цой" Алексея Учителя и "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.

Видео: Capella Film / YouTube