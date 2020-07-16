Карты Google перестали отображать Палестину. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они заявили, что государство пропало с карт американской интернет-компании. При введении в поисковый сервис запроса "Палестина" в картах пользователю показываются исключительно соседние страны.
В настоящее время журналисты обратились в офис корпорации за разъяснениями. Стоит отметить, что данного "бага" нет в российском сервисе "Яндекс.Карты".
Палестина надеется обсуждение в СБ ООН планов Израиля.
Видео: Google Maps
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