Сервис показывает только соседние государства.

Карты Google перестали отображать Палестину. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они заявили, что государство пропало с карт американской интернет-компании. При введении в поисковый сервис запроса "Палестина" в картах пользователю показываются исключительно соседние страны.

В настоящее время журналисты обратились в офис корпорации за разъяснениями. Стоит отметить, что данного "бага" нет в российском сервисе "Яндекс.Карты".

Палестина надеется обсуждение в СБ ООН планов Израиля.

Видео: Google Maps