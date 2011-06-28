Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры Германии от политической партии ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что против России могут введены санкции из-за использования "Северного потока - 2" против Украины. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По его словам, суверенитет и безопасность Украины "должны быть приоритетом внешней политики ФРГ".
Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза.
Армин Лашет, политик
По его словам, Германия примет ответные меры, если Россия использует газопровод в качестве "геополитического оружия". Именно для этого, отметил Лашет, было заключено соглашение по СП-2 между ФРГ и США.
Ранее глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен готовиться к "разговору на повышенных тонах" с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для этого может послужить отказ американских властей препятствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2".
Фото: pixabay.com
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Скорее бы в Германию пришли мороэы! Пусть бы ЛАШЕТЫ тогда просили незалежную обогреть их.