Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями из-за Украины

Россия не должна использовать "Северный поток - 2" как "геополитическое оружие.

Кандидат в канцлеры Германии от политической партии ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что против России могут введены санкции из-за использования "Северного потока - 2" против Украины. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По его словам, суверенитет и безопасность Украины "должны быть приоритетом внешней политики ФРГ".

Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза. Армин Лашет, политик

По его словам, Германия примет ответные меры, если Россия использует газопровод в качестве "геополитического оружия". Именно для этого, отметил Лашет, было заключено соглашение по СП-2 между ФРГ и США.

Ранее глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен готовиться к "разговору на повышенных тонах" с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для этого может послужить отказ американских властей препятствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2".

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