Ранее ролик загрузили на YouTube-канал представители Минобороны РФ.

Кадры с российскими атомными ракетоносцами поразили японцев. Местное информационное издание NHK опубликовало в социальной сети Twitter ролик, созданный Минобороны РФ в Арктике. В нем военные показали учения в регионе. за последние несколько часов новость собрала наибольшее количество просмотров среди всех постов аккаунта.

Напомним, что в пятницу 26 марта Минобороны РФ продемонстрировали тренировки атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике. Они смогли проломить над собой слой льда в полтора метра. Главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов заявил, что в истории российского флота подлодки впервые "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".

Напомним, что в мероприятиях "Умка-21" в Арктике задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала. В операции принимают участие 200 образцов отечественного вооружения, спецтехники. Оружие проверяется в условиях экстремально низких температур в минус 25-30 градусов по Цельсию. При этом порывы ветра достигают 32 метров в секунду.

Западный военный округ получит реактивный "Торнадо".

Фото и видео: Минобороны России