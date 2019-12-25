Кадыров предложил указывать в публикациях СМИ национальность всех преступников

По его мнению, призывы к свободе слова в настоящее время являются "показными".

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал общественных деятелей и политиков, которые выступили против предложенного парламентом республики законопроекта о запрете средствам массовой информации указывать в публикациях национальность преступников. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Кадыров в свою очередь предложил называть национальность злоумышленников в каждом правонарушении. Он назвал призывы к свободе слова "показными" и заявил, что они звучат только в том случае, "если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы".

Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, НУЖНО НАКАЗАТЬ ПО ЗАКОНУ! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть КАЖДОГО ПРЕСТУПНИКА. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, накануне парламент Чечни внес в Государственную думу законопроект, который запрещает упоминать в СМИ национальность преступника. По словам инициаторов, документ призван сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории Российской Федерации.

Ранее Кадыров пригрозил силой отнять у ингушей переданные Дудаевым земли.

Фото: Telegram/Kadyrov_95