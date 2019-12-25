Кадыров пригрозил силой отнять у ингушей переданные Дудаевым земли

Глава Чечни напомнил о том, как регион помог братьям из Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил силой отнять у ингушей переданные первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым земли. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного заседания в регионе. Кадыров посетил Галанчожский район. Во время совещания спикер заметил, что Дудаев незаконно передал территорию. Выступление опубликован на личной странице Кадырова в социальной сети "Вконтакте".

Мы оставили им территории, переданные Дудаевым, так как у них маленький регион, и мы братья. Если бы мы отобрали всю территорию, у них там не осталось бы республики. Даже если это в минус нам, мы решили, что сделаем для них хорошее. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник уточнил, что если представители ингушей не успокоятся, то Чечня заберет у них все, что ранее было передано. Такое заявление прозвучало на фоне проведения ремонтных работ в поселении Даттых Сунженского района. Эта территория ингушей граничит с Чечней. Кадыров призвал провокаторов не портить отношения между соседними республиками.

Кадыров призвал Ингушетию остановить "кучку провокаторов".

Фото и видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров