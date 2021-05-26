Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям ВСУ

Глава Чечни рассказал об успехах ВС РФ над ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям Вооруженным силам России. Ролик размещен в собственном Telegram-аккаунте чиновника. Глава региона уточнил, что отечественные дроны провели скоординированные удары по огневым позициям и технике ВСУ в рамках специальной военной операции.

В частности, нашими бойцами уничтожено 2 колонны противника, 2 командных пункта, 4 огневые позиции и несколько БМП. Использование БПЛА существенно облегчает задачу сухопутных войск. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров отметил, что демилитаризация Украины проходит успешно, а Вооруженными силами РФ уже уничтожена большая часть военной техники противника.

Кадыров пообещал карательные меры при отказе украинских националистов сдаться.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95