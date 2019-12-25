Кадыров передал послание от Путина наследному принцу Абу-Даби

ОАЭ и Чечня планируют расширить сотрудничество.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал послание от российского президента Владимира Путина наследному принцу Абу-Даби. Ролик с моментом встречи чиновников опубликован на личной странице Кадырова во "Вконтакте". Известно, что глава Чечни совершил рабочую поездку.

Кадыров сообщил Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайану о том, что глава РФ отмечает продуктивный и многоплановый характер взаимоотношений между Москвой и Абу-Даби. Он также поблагодарил за предложение передать населению Северного Кавказа средств индивидуальной защиты. По словам Кадырова, Владимир Путин выразил готовность поставить ОАЭ вакцину "Спутник V" после завершения третьей фазы клинических исследований местными специалистами. Напомним, что эмираты одобрили экстренное использование российского препарата 21 января.

Кадыров также уточнил, что в Абу-Даби поднимался вопрос сотрудничества между ОАЭ и Чечней. Стороны заинтересованы в его расширении и укреплении.

Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца "трусливым шакалом".

Фото: Вконтакте/Рамзан Кадыров