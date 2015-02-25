К международному дню людей с синдромом Дауна в Петербурге приурочат спецпоказы кино

Фильм покажут в киностудии “Лендок” и в киноцентре “Родина”.

В Петербурге 21 марта пройдут спецпоказы итальянской картины "Мой брат — супергерой!", приуроченные ко дню людей с синдромом Дауна. Фильмы покажут сразу на двух площадках – киностудии "Лендок" и киноцентра "Родина", начало – в 15:30 и 16:55 соответственно. О фильмах со зрителями поговорят Александр Смирнов из "Даун Центра" и продюсер Александр Семин.

Фильм расскажет о семье, где мальчишка Джек ждет долгожданного брата. Однажды он узнает, что долгожданный брат скоро появится и будет "особенным". Джек решает, что его брат – супергерой. Кинокартина режиссера Стефано Чипани неоднократно становилось участником международных кинопремий и фестивалей, включая смотр в Венеции.

Осенью 2019-го года в российском прокате появился фильм "Арахисовый сокол", в котором главную роль сыграл актер с синдромом Дауна. Компанию ему в фильме составили Дакота Джонсон и Шайа ЛаБаф. Мы поговорили со специалистом о том, кому действительно нужен такой фильм и почему инклюзивность важна.

Ранее Piter.tv писал, что Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило в сериале Сарика Андреасяна.

Фото: предоставлено кинопрокатной компанией "Пионер"