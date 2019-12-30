К конфликту ЗакСа и петербургских профсоюзов подключат Росреестр

Депутатов интересует право на распоряжение имуществом.

Рабочая группа ЗакСа направила запрос руководителю управления Росреестра Владимиру Карелину. Депутаты просят эксперта разобраться в конфликте с профсоюзами. Парламентарии хотят увидеть права на недвижимость организации ЛФП (Ленинградской Федерации Профсоюзов), а также Межрегионального объединения организаций профсоюзов СПб и Ленобласти. Обращение направлено в профильное ведомство еще 31 января. В ЗакСе рассчитывают проверить законность распоряжения имуществом. До этого депутаты обращались к прокурору Сергею Литвиненко. Их также интересовала законность продажи имущества местными профсоюзами.

Напомним, что проблема между сторонами возникла с ноября 2019 года. Тогда ЗакС создал рабочую группу, которая должна была заниматься анализом деятельности профсоюзов. ЛФБ обвинила "ЕР" в политическом преследовании. Члены организации заявили о недоверии и потребовали извинений.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге обсудили меры по борьбе с безынициативностью профсоюзов.

Фото: Piter.tv

