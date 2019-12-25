Властям южных районов пришлось отменить авиарейсы, железнодорожное сообщение.

К Японии приближается тайфун "Хайшэнь". Властям страны пришлось отменить около 600 внутренних авиарейсов из-за непогоды. Железнодорожный оператор JR West принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западном и юго-западном направлениях.

На данный момент известно, что движение скоростных поездов будет приостановлено на маршруте между Хиросимой и Хакатой в префектуре Фукуока. Также количество рейсов между Осакой и Хиросимой будет сокращено.

Напомним, что тайфун "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону префектуры Окинава. Представители Национального метеорологического управления считают, что тайфун принесет для Японии рекордное количество осадков и штормовой ветер. "Хайшэнь" достигнет южного региона Японии к вечеру 6 августа.

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