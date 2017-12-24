Около ТЦ "Галерея" дежурят шесть пожарных машин

Причины приезда служб уточняются.

24 декабря около ТЦ "Галерея" дежурят сразу шесть пожарных машин, сообщили читатели Piter.tv.

Отмечается, что в самом торговом центре все магазины работают в штатном режиме. Эвакуация не производится. Очагов задымления не наблюдается. К одному из выходов протянули пожарный шланг.

Пользователи соцсетей предполагают, что пожарные машины приехали не к "Галерее", а к станции метро "Площадь Восстания", которая была закрыта сегодня с 10:24 из-за бесхозного предмета. По еще одной версии, приезд пожарных связан с учениями.

Обстоятельства случившегося проясняются.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург