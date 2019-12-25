КГИОП не признал СКК "Петербургский" выявленным объектом культурного наследия

В комитете не усмотрели историко-культурной ценности в снесенном комплексе.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников отказался включать СКК "Петербургский" в перечень выявленных объектов культурного наследия. В опубликованном на сайте Смольного распоряжении от 13 августа, которое подписал глава КГИОП Сергей Макаров, указана причина отказа.

Согласно тексту, здание зала СКК, кассовые павильоны и парк, ранее располагавшиеся на проспекте Юрия Гагарина, не имеют историко-культурной ценности. КГИОП остался непреклонен перед выступлениями градозащитников и горожан, просивших признать снесенный комплекс памятником.

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Фото: Piter.TV; скриншот gov.spb.ru