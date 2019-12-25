КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по делу о госперевороте

Андрей Ярош сообщил, что запросы также будут направлены в Вильнюс и Киев.

КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по делу о государственном перевороте, Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Ярош. Слова чиновника приводят местные журналисты из агентства "БелТА". По информации от спикера, Комитет госбезопасности Белоруссии обратился к американским органам власти с запросом об оказании правовой помощи. Аналогичные запросы Минск планирует сделать в Литву и на Украину.

От запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Андрей Ярош, представитель КГБ Белоруссии

Напомним, что расследование ведется в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко. Белоруссия ожидает положительное решение о запросе от западных коллег, чтобы подозреваемые в преступлении могли быть привлечены к ответственности перед законом.

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