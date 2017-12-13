Из-за ураганного ветра в Пхёнчхане пострадало 16 человек

Появилась информация, что из-за сильного ураганного ветра в месте проведения Олимпийских игр в Пхенчхане пострадало 16 человек. Piter.TV публикует видео, где шквалистый ветер сносит людей, а улицы возле Дворца Спорта опустели.

Накануне, 14 февраля, в Пхенчхане в месте проведения Зимних Олимпийских игр разбушевался ураганный ветер.

Шквалистый ветер поднялся около 10 часов утра по местному времени. Организаторы эвакуировали людей с улиц и предприняли меры безопасности. Но, несмотря на все меры, 16 человек пострадали. Это 13 человек обслуживающего персонала и три зрителя. У всех у них ушибы, ссадины и царапины. Всем им оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой. Около 60 палаток, 120 металлических заграждения, вывески и баннеры были снесены ветром.

Соревнования, которые должны были проводиться на открытом воздухе, были перенесены на другие дни.