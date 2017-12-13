Пхёнчхан: В месте проведения ОИ 2018 начался ураган

В сети появилось видео из Олимпийской деревни.

На Южную Корею в месте проведения Олимпийских игр обрушился мощный ураган.

В Олимпийском парке в Канныне поднялся сегодня днем, 14 февраля, шквалистый ветер. Зрителей эвакуируют и просят зайти в помещения. Из-за разгула стихии валятся плохозакрепленные конструкции. С гольфкара сорвало пластиковую крышу, которая задела 6-летнюю девочку. Сообщается, что травмы получили еще несколько человек.

Из-за урагана перенесены некоторые соревнования. Женская индивидуальная гонка перенесена на четверг. Также отменены сегодня соревнования по горнолыжному слалому среди женщин и задержан старт по лыжному двоеборью.

Видео: ВКонтакте/Видач