Новое видео из Пхенчхана: Ураган сносит людей, улицы опустели

Piter.TV публикует новое видео из Пхенчхана, где сегодня разбушевался шквалистый ветер.

Сегодня, 14 февраля, в Пхенчхане, где проходят Зимние Олимпийские игры разбушевался ураган. Чуть ранее Piter.TV рассказывал, что из-за шквалистого ветра пострадало несколько человек. А соревнования олимпийцев перенесены на другие дни.

Сейчас Piter.TV публикует новое видео из Пхенчхана. Сильный ветер буквально сбивает людей с ног, заставляя их идти по ветру. Сдувает с людей платки, очки, шарфы, шапки. А рядом с Домом Спорта (Каннын) совершенно пустые улицы. Организаторы ОИ попросили людей не выходить на улицу, оставаясь в гостиницах.