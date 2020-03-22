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Из-за коронавируса в России закроют все кинотеатры

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С таким распоряжением выступили в министерстве культуры РФ.

В российские кинотеатры поступило распоряжение министерства культуры, подписанное главой ведомства Ольгой Любимовой. Данная мера вводится в рамках противодействия эпидемии коронавируса. Приказ уже доведен до властей регионов.

Ранее мы сообщали о закрытии кинотеатров в Петербурге. К закрытию кинотеатров присоединилась сеть "Каро", городские кинотеатры "Ленфильм", "Родина", "Аврора", а также Объединенная сеть "Окко Кино", "Синема Парк" и "Формула кино". Также ряду закрытий присоединился "Мираж Синема"

Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации

Теги: кинотеатр, минкульт, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Культура, Кино,

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