  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фото: на Большой Посадской из подвала жилого дома выползла змея
Сегодня, 7:13
284
lesjasap

Фото: на Большой Посадской из подвала жилого дома выползла змея

0 0

Жители не стали разбегаться, а решили пофотографироваться с новым постояльцем.

В Петроградском районе Петербурга из жилого дома заползла змея. Местные жители испугались ползучего гада и обратились за помощью в правоохранительные органы. Известно, что инцидент произошел вблизи от магазина с алкогольной продукцией. Пользователи социальных сетей начали шутить о том, что пресмыкающееся является ни кем иным как "зеленым змием алко".

Фотографии происшествия распространились во "Вконтакте". Автор поста указал, что заметил змею у четвертого здания по Большой Посадской улице. Он предположил, что "местный житель" не опасен. Он просто выполз погреться под лучами апрельского солнца. После гость снова заполз в подвальное помещение.

Ранее Piter.tv писал о том, что схватка кенгуровых крыс и змей попала на видео.

Фото:  Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

Местоположение на карте:

Теги: большая посадская улица, змея, подвальная змея
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий