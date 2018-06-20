Фото: на Большой Посадской из подвала жилого дома выползла змея

Жители не стали разбегаться, а решили пофотографироваться с новым постояльцем.

В Петроградском районе Петербурга из жилого дома заползла змея. Местные жители испугались ползучего гада и обратились за помощью в правоохранительные органы. Известно, что инцидент произошел вблизи от магазина с алкогольной продукцией. Пользователи социальных сетей начали шутить о том, что пресмыкающееся является ни кем иным как "зеленым змием алко".

Фотографии происшествия распространились во "Вконтакте". Автор поста указал, что заметил змею у четвертого здания по Большой Посадской улице. Он предположил, что "местный житель" не опасен. Он просто выполз погреться под лучами апрельского солнца. После гость снова заполз в подвальное помещение.

Ранее Piter.tv писал о том, что схватка кенгуровых крыс и змей попала на видео.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб