Жители Луги обеспокоены пробуждением гадюк после зимней спячки

Лужане опубликовали в соцсетях фото опасной змеи.

Вчера, в четверг, 28 марта, подписчики одной из гатчинский групп соцсети "ВКонтакте" опубликовали фото первой найденной в этом году змеи. Об этом сообщает паблик соцсети "ВКонтакте" "Подслушано в городе Луга".

Ею стала гадюка, которая всю зиму пробыла в спячке и при первом солнышке выползла погреться. Новые фотографии были опубликованы в группе "Подслушано в городе Луга" во "ВКонтакте" с названием "первая встреча в 2019 году".

Подписчики под опубликованным постом написали смешные комментарии: "О, теща к зятю поползла", "что-то рановато", "гады не дремлют" и прочие.

Источник: Подслушано в городе Луга