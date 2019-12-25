Из Покровской больницы уволилась часть врачей кардиологического отделения

Из Покровской больницы в Петербурге уволилась часть врачей, которая ранее участвовала в видеообращении. Тогда медицинский персонал пожаловался на отсутствие средств спецзащиты. Несмотря на увольнения, дефицита медработников в больнице нет, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по здравоохранению.
Речь идет о врачах 2-го кардиологического отделения, четверо из восьми покинули медучреждение.
Врачи неоднократно заявляли о том, что в учреждении нет необходимых средств индивидуальной защиты. Врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Саяпин возложил ответственность за свое здоровье и здоровье коллег на главврача Покровской больницы. Позднее он сообщил, что болен коронавирусом. Накануне Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы.
Фото: vk.com/komzdravspb
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