Из Покровской больницы уволилась часть врачей кардиологического отделения

Некоторые из них присутствовали на резонансном видеообращении.

Из Покровской больницы в Петербурге уволилась часть врачей, которая ранее участвовала в видеообращении. Тогда медицинский персонал пожаловался на отсутствие средств спецзащиты. Несмотря на увольнения, дефицита медработников в больнице нет, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Речь идет о врачах 2-го кардиологического отделения, четверо из восьми покинули медучреждение.

Врачи неоднократно заявляли о том, что в учреждении нет необходимых средств индивидуальной защиты. Врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Саяпин возложил ответственность за свое здоровье и здоровье коллег на главврача Покровской больницы. Позднее он сообщил, что болен коронавирусом. Накануне Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы.

Фото: vk.com/komzdravspb