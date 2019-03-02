Ивана Урганта наградили "золотой лопатой" за уборку в Петербурге

"Серебро" и "бронзу" получили молодые петербурженки.

В Северной столице раздали награды за лучшую уборку снега. Такая инициатива принадлежит депутату Законодательного собрания Петербурга Андрею Анохину.

Первое место - "Золотую лопату" получил телеведущий Иван Ургант, который лично выходил на улицы города и чистил их от снега. Анохин отметил, что диплом и лопату ему отправят в Москву по почте.

"Серебряную" и "бронзовую" лопаты получили молодые петербурженки. Награды получили победительницы конкурса оригинальных фото в Instagram со специальным хештегом.

Депутат извинился за то, что парламентариям не удалось оперативно справится со снегом в Петербурге, но при этом поблагодарил людей за их энтузиазм и помощь.

Напомним, что Иван Ургант очищал набережную Крюкова канала от наледи, после чего "отчитался" в своем профиле в Instagram об уборке.

Видео: Instagram/andrey_anokhin_spb