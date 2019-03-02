Ивана Урганта наградили "золотой лопатой" за уборку в Петербурге

В Северной столице раздали награды за лучшую уборку снега. Такая инициатива принадлежит депутату Законодательного собрания Петербурга Андрею Анохину.
Первое место - "Золотую лопату" получил телеведущий Иван Ургант, который лично выходил на улицы города и чистил их от снега. Анохин отметил, что диплом и лопату ему отправят в Москву по почте.
"Серебряную" и "бронзовую" лопаты получили молодые петербурженки. Награды получили победительницы конкурса оригинальных фото в Instagram со специальным хештегом.
Депутат извинился за то, что парламентариям не удалось оперативно справится со снегом в Петербурге, но при этом поблагодарил людей за их энтузиазм и помощь.
Напомним, что Иван Ургант очищал набережную Крюкова канала от наледи, после чего "отчитался" в своем профиле в Instagram об уборке.
Видео: Instagram/andrey_anokhin_spb
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