Истребитель F-35B случайно выстрелил в себя из 25-мм пушки

The Drive рассказал об аварии, которая произошла в середине марта.

Истребитель Военно-морских сил США F-35B случайно выстрелил в себя из 25-мм пушки. Об этом сообщили журналисты издания The Drive. По данным источника, это инцидент зафиксирован 12 марта текущего года, но известно общественности о нем стало только сегодня.

Из-за разрыва снаряда в самолете оказалась повреждена нижняя часть фюзеляжа. Пилот боевого воздушного судна не пострадал и смог приземлиться на посадочной полосе военной базы. Центр морской безопасности классифицировал произошедшую аварию как несчастный случай класса А. В ранге ЧП Вооруженных сил такую характеристику имеют случаи, которые связаны с причинением материального ущерба в размере от 2,5 млн долларов или полной потери самолета, гибели человека или ва том случае, если один или несколько членов экипажа стали инвалидами.

В настоящее время детали аварии неясны. В момент выстрела в самолете взорвался "трассирующий полубронебойный осколочно-фугасный зажигательный снаряд" PGU-32.

Истребитель F-22 ВВС США сел "носом".

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