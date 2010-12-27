Ученые: включенная ночная лампа может привести к лишнему весу

По мнению ученых, искусственный свет ночью нарушает естественные процессы в организме, начинается стресс и повышение аппетита.

Сотрудники Исследовательского парка Треугольник в Северной Каролине выяснили, что искусственное освещение во время сна приводит к увеличению веса. Ученые пришли к такому выводу после пяти лет наблюдений за 44 тысячами женщин в возрасте от 45 до 70 лет.

Женщины были разделены на две группы: тех, кто спал в полной темноте и тех, кто оставлял на ночь светильник или просто не закрывал шторы. Женщины из второй группы, в среднем, набрали, пять килограммов. Точная причина появления лишней массы не установлена, но эксперты убеждены, именно свет способствовал набору веса.

По мнению ученых, искусственный свет ночью нарушает естественные процессы в организме и начинается стресс. Ночной и дневной ритмы не синхронизированы, и это приводит к повышенному употреблению пищи.

Ранее американские диетологи рассказали, как питаться фастфудом и не толстеть.