"Око-3" доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар. Подполковник Павел Реуцкий сообщил журналистам "РИА Новостей" о том, что специальный прибор "Око-3" доставлен на территорию авиабазы Хмеймим в Сирии. Он необходим для нахождения пустот в грунте, а это поможет военным бороться с "туннельной войной" в регионе.

Георадар "Око-3" может обнаруживать пустоты не только в грунте, но и в бетоне и в других подобных средах​​​. Предназначен для ведения геологоразведки, и имеет широкий спектр применения, в том числе и в гражданской отрасли. Павел Реуцкий, российский командующий

Эксперт напомнил журналистам, что террористы в Сирии активно используют горнопроходческую технику, метростроевскую технику чтобы создавать под землей опорные базы и места для размещения собственных сил. Таким образом боевикам скрытно удается доставлять взрывчатые вещества и бомбы к отделениям полиции и базам правительственных сил.

Известно, что"Око-3" способно обнаруживать такие подземные пустоты на глубине до 50 метров.

СМИ: Турецкие военные причастны к удару по аэродрому "Хмеймим".

Фото: Pixabay.com