Сотрудники Шереметьево устроили "больничную забастовку" из-за низкой зарплаты

Более двух десятков механиков и инженеров ушли на "больничный".

В СМИ появилась информация о скрытой забастовке сотрудников Шереметьево. Издание Life.ru пишет, что работники одного из ключевых аэропортов России массово уходят на больничные. За несколько дней не вышли на рабочую смену около 20 сотрудников. В их числе - инженеры и механики, работающие в стенах "дочки" аэропорта - ООО "Шереметьево Хэндлинг".

Отметим, что Life не публикует документы, которые могли бы подтвердить эту версию, а только ссылается на собственные источники в аэропорту. Журналисты предположили, что работники аэропорта на самом деле не болеют, а выражают свое недовольство графиком работы и низкими зарплатами. В теории это может привезти к сбоям в работе воздушной гавани, в аэропорту уже ищут людей на замену "больным". В частности, коллег активно просят выйди вместо выбывших товарищей.