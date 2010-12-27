Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
За эти выходные в Петербурге произошло более 40 аварий с тяжелыми последствиями
Сегодня, 12:48
0
alexandra08
116

За эти выходные в Петербурге произошло более 40 аварий с тяжелыми последствиями

0
 
 

Сотрудники дорожной полиции выявили 2337 фактов несоблюдения Правил дорожного движения.

За прошлые выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 41 ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД. В авариях погибли три пассажира и пострадали 49 человек, в том числе 6 детей.

Сотрудники дорожной полиции выявили 2337 фактов несоблюдения Правил дорожного движения. Водители совершили 2046 раз нарушение на дороге, а пешеходы – 272 раз. Около 60 человек управляли машиной в нетрезвом состоянии, а 43 автолюбителя выехали на полосу встречного движения. Всего задержано более 10 транспортных средств, находящихся в розыске.

Всего УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в эти выходные зарегистрировало 625 заявок по ДТП. Ранее Piter.TV писал о том, что во Всеволожском районе в аварии пострадал годовалый малыш.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд , дтп в спб , угибдд по санкт-петербургу и ленобласти
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5