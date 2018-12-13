Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Такую дату инаугурации выбрали депутаты Верховной рады.

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Парламентариям было предложено семь дат инаугурации Зеленского. Сам новоизбранный президент хотел бы, чтобы это было 19 мая. Однако, 315 депутатов проголосовали за 20 мая. Помимо этого, церемонию предлагалось провести 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

Владимир Зеленский считает, что Верховная рада намеренно оттягивает дату инаугурации, чтобы он уже не смог распустить парламент в законные сроки.

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Видео: YouTube

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