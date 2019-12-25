Хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко ждет возобновления сезона НХЛ

Нападающий не играл из-за травмы плеча с октября 2019 года.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко в рамках видеоконференции с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал о восстановлении после травмы и желании вернуться на лед.

"Было довольно непросто не играть весь год. Очень понравилось то, что команда показывала на протяжении всего сезона. Мы играли в хороший хоккей. Мне повезло принять участие в нескольких выездах перед тем, как началась эпидемия. Это позволило мне вновь почувствовать себя частью команды. Я с нетерпением жду совместных тренировок с ребятами, чтобы заниматься в нормальном режиме и играть в хоккей. Год был длинным, но хоккей когда-нибудь возобновится", - сказал Тарасенко.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел всего 10 матчей и набрал 10 очков. В октябре 2019 года форвард получил травму плеча и выбыл из строя на пять месяцев.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Владимир Тарасенко рассказал о возвращении в КХЛ.

Фото: NHL.com